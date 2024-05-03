В планах не только Донецкая и Луганская области — Павлюк назвал цели России на 2024 год

Фото: Facebook/Александр Павлюк

Командующий сухопутными войсками Вооруженных Сил Александр Павлюк заявил, что в последние месяцы ситуация на фронте заметно усложнилась. По данным разведки, целью российских захватчиков на этот год стоит оккупация Донецкой и Луганской областей, а также в случае успеха — Запорожской.

Об этом Павлюк сказал в интервью The Times.

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Военные цели РФ в 2024 году

"Основная цель — уничтожить Украину и украинцев как нацию. Мы не давали им такой возможности с 2022 года. Поэтому реальные цели, которые они ставят перед собой, по нашему мнению, — оккупация Донецкой и Луганской областей и, в случае успеха, Запорожской области", — сказал Павлюк, говоря о военных целях россиян на 2024-й.

Он добавил, что в планы РФ также входит захват Харькова или Сум. Однако, ввиду количества ресурсов противника пока неизвестно, насколько эти цели серьезные.

"Наша разведка сообщает, что у них есть план захватить Харьков или Сумы. Но мы не знаем, насколько серьезны эти планы, и способны ли они их воплотить, учитывая силы, которыми россияне владеют сейчас", — сказал Павлюк.

Комментируя возможное наступление РФ в мае-июне, командующий сухопутными войсками ВСУ отметил, что враг, вероятно, постарается найти слабое место в украинской обороне и попытается ее прорвать.

Напомним, по данным ISW, российские войска готовят резервы нового наступления. Они могут штурмовать к северу от Авдеевки в направлении Торецка, чтобы дополнить операции в районе Часового Яра.

Между тем, в ГУР рассказали, что Украина вряд ли сможет выиграть войну на поле боя самостоятельно.