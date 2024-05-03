Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В планах не только Донецкая и Луганская области — Павлюк назвал цели России на 2024 год arrow

В планах не только Донецкая и Луганская области — Павлюк назвал цели России на 2024 год

3 мая 2024 09:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В планах не только Донецкая и Луганская области — Павлюк назвал цели России на 2024 год
Фото: Facebook/Александр Павлюк
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Командующий сухопутными войсками Вооруженных Сил Александр Павлюк заявил, что в последние месяцы ситуация на фронте заметно усложнилась. По данным разведки, целью российских захватчиков на этот год стоит оккупация Донецкой и Луганской областей, а также в случае успеха — Запорожской.

Об этом Павлюк сказал в интервью The Times.

Читайте также:

Военные цели РФ в 2024 году

"Основная цель — уничтожить Украину и украинцев как нацию. Мы не давали им такой возможности с 2022 года. Поэтому реальные цели, которые они ставят перед собой, по нашему мнению, — оккупация Донецкой и Луганской областей и, в случае успеха, Запорожской области", — сказал Павлюк, говоря о военных целях россиян на 2024-й.

Он добавил, что в планы РФ также входит захват Харькова или Сум. Однако, ввиду количества ресурсов противника пока неизвестно, насколько эти цели серьезные.

"Наша разведка сообщает, что у них есть план захватить Харьков или Сумы. Но мы не знаем, насколько серьезны эти планы, и способны ли они их воплотить, учитывая силы, которыми россияне владеют сейчас", — сказал Павлюк.

Комментируя возможное наступление РФ в мае-июне, командующий сухопутными войсками ВСУ отметил, что враг, вероятно, постарается найти слабое место в украинской обороне и попытается ее прорвать.

Напомним, по данным ISW, российские войска готовят резервы нового наступления. Они могут штурмовать к северу от Авдеевки в направлении Торецка, чтобы дополнить операции в районе Часового Яра.

Между тем, в ГУР рассказали, что Украина вряд ли сможет выиграть войну на поле боя самостоятельно.

война
владимир путин
ВСУ
россияне
оккупанты
Кремль
война в Украине
Александр Павлюк
ситуация на фронте

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней

Розклад ефірів

Всі ефіри