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В Воздушных силах рассказали, как будут защищать F-16 от российских атак

29 апреля 2024 18:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Воздушных силах рассказали, как будут защищать F-16 от российских атак
Эскадрон F-16 на взлетной полосе. Фото иллюстративное: оф.сайт ВВС США
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Когда Украина получит от западных партнеров истребители F-16 , украинские ВВС смогут проводить разного рода операции, которые позволят как перехватывать российские ракеты, так и наносить ряд авиаударов по вражеским войскам. На сегодняшний день есть ряд наработок о размещении машин на территории Украины.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона.

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Где будут базироваться F-16

По словам Евлаша, для полноценного базирования машин в Украине, необходима передовая аэродромная инфраструктура.

"Для этого необходимо подготовить место их базирования, расположения. Это колоссальные средства, если речь идет о рытье подземных хранилищ, бункеров, где они могут храниться", — рассказал спикер.

Он добавил, что сейчас разрабатываются разные варианты размещения самолетов в Украине.

"Это будет рассредоточено использование на разных типах взлетных полос и аэродромах. Врагу будет сложно их находить. Для этого мы будем использовать разный набор методов, чтобы вводить врага в заблуждение и одновременно эффективно применять их", — подчеркнул Евлаш.

F-16 в Украине — что известно

Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что целая эскадрилья истребителей в составе 12 и более F-16 может прибыть в Украину уже в этом году с опытным и обученным летным штатом пилотов и бортмехаников.

Ранее стало известно, что Норвегия готовится передать Украине 22 самолета, однако часть машин неисправна, а для полетов готова только дюжина истребителей.

В то же время украинские военные пилоты успешно завершили первый этап летных учений в Великобритании и готовятся к следующему этапу подготовки во Франции.

Украина
самолеты
истребитель
война в Украине
F-16

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