У Пентагоні розповіли, коли в Україну прибудуть винищувачі F-16
Багатоцільові винищувачі F-16 можуть прибути до України вже цьогоріч з досвідченим та навченим льотним штатом пілотів та бортмеханіків. Прибуде ціла ескадрилья винищувачів у складі 12 й більше машин.
Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання контактної групи "Рамштайн" у п'ятницю, 26 квітня.
F-16 прибудуть до України цьогоріч
За його словами, до України прибуде ціла ескадрилья винищувачів у складі 12 й більше машин. Окремо він підкреслив і те, що за останні два роки "Рамштайну" до України надійшло понад 70 комплексів ППО середньої та великої дальності, а також тисячі ракет.
"Цього року в Україну почнуть прибувати більше ескадрильї подарованих F-16 разом з пілотами та обслуговим персоналом, навченими членами цієї Контактної групи", — заявив Остін.
F-16 для України — останні новини
Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо розповів, що перший винищувач F-16 може прибути до України ще до початку літа.
Раніше стало відомо, що Норвегія готується передати Україні 22 літаки, проте частина машин несправна, а для польотів готова лише дюжина винищувачів.
Також ми писали, що українські військові пілоти успішно завершили перший етап льотних навчань у Великій Британії, та готуються до наступного етапу підготовки у Франції.
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