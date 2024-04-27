В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских ракет сбили этой ночью

Работа сил ПВО. Фото иллюстративное: ОК "Север"

Российские захватчики в ночь на 27 апреля нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов. В общей сложности враг выпустил 34 ракеты, среди которых силы противовоздушной обороны сбили 21.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины в субботу, 27 апреля.

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Ракетный обстрел Украины

В общей сложности захватчики применили 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:

9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС;

9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

2 зенитные управляемые ракеты С-300;

2 крылатые ракеты "Искандер-К";

4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из самолетов МиГ-31К;

8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Работа украинской ПВО

К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель:

6 крылатых ракет Х-101/Х-555;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

1 крылатую ракету "Искандер-К";

6 крылатых ракет "Калибр".

Ранее мы сообщали, что российские захватчики атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. В результате было серьезно повреждено оборудование, есть пострадавшие.

Также оккупанты обстреляли КАБами населенный пункт Дергачи на Харьковщине утром. В результате атаки пострадали дети.