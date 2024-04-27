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В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских ракет сбили этой ночью

27 апреля 2024 09:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских ракет сбили этой ночью
Работа сил ПВО. Фото иллюстративное: ОК "Север"
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики в ночь на 27 апреля нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов. В общей сложности враг выпустил 34 ракеты, среди которых силы противовоздушной обороны сбили 21.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины в субботу, 27 апреля.

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Отчет о сбитых российских ракетах. Фото: Воздушные силы

Ракетный обстрел Украины

В общей сложности захватчики применили 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:

  • 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС;
  • 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
  • 2 зенитные управляемые ракеты С-300;
  • 2 крылатые ракеты "Искандер-К";
  • 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из самолетов МиГ-31К;
  • 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Работа украинской ПВО

К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель:

  • 6 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
  • 1 крылатую ракету "Искандер-К";
  • 6 крылатых ракет "Калибр".

Ранее мы сообщали, что российские захватчики атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. В результате было серьезно повреждено оборудование, есть пострадавшие.

Также оккупанты обстреляли КАБами населенный пункт Дергачи на Харьковщине утром. В результате атаки пострадали дети.

война
Украина
ПВО
воздушная тревога
ракеты
ракетный удар

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