В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских ракет сбили этой ночью
Российские захватчики в ночь на 27 апреля нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов. В общей сложности враг выпустил 34 ракеты, среди которых силы противовоздушной обороны сбили 21.
Об этом сообщили в воздушных силах Украины в субботу, 27 апреля.
Ракетный обстрел Украины
В общей сложности захватчики применили 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:
- 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС;
- 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300;
- 2 крылатые ракеты "Искандер-К";
- 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из самолетов МиГ-31К;
- 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
Работа украинской ПВО
К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель:
- 6 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 1 крылатую ракету "Искандер-К";
- 6 крылатых ракет "Калибр".
Ранее мы сообщали, что российские захватчики атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. В результате было серьезно повреждено оборудование, есть пострадавшие.
Также оккупанты обстреляли КАБами населенный пункт Дергачи на Харьковщине утром. В результате атаки пострадали дети.
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