В Повітряних силах розповіли, скільки ворожих ракет збили цієї ночі

Робота сил ППО. Фото ілюстративне: ОК "Північ"

Російські загарбники у ніч проти 27 квітня завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Загалом ворог випустив 34 ракети, з-поміж яких сили протиповітряної оборони збили 21.

Про це повідомили у Повітряних силах України у суботу, 27 квітня.

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Ракетний обстріл України

Загалом загарбники застосували 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;

9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

2 зенітні керовані ракети С-300;

2 крилаті ракети "Іскандер-К";

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К;

8 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

Робота української ППО

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:

6 крилатих ракет Х-101/Х-555;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

1 крилату ракету "Іскандер-К";

6 крилатих ракет "Калібр".

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники атакували чотири теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок цього було серйозно пошкоджено обладнання, є постраждалі.

Також окупанти обстріляли КАБами населений пункт Дергачі на Харківщини вранці. Внаслідок атаки постраждали діти.