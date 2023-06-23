В воздушном пространстве Украины зафиксировано движение ракет: детали

Ракета в воздушном пространстве. Фото: google.com

Ночью 23 июня в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Также в Воздушных силах рассказали о ракетной опасности для большинства "красных" областей.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 02:18. Группа крылатых ракет была зафиксирована в Херсонской области. Отмечается, что цели двигаются в направлении Кривого Рога.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 02:21. По областям работает ПВО.