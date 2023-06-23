В воздушном пространстве Украины зафиксировано движение ракет: детали
23 июня 2023 02:16
обновлено: 02:22
Ракета в воздушном пространстве. Фото: google.com
Ночью 23 июня в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Также в Воздушных силах рассказали о ракетной опасности для большинства "красных" областей.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Читайте также:
Обновлено 02:18. Группа крылатых ракет была зафиксирована в Херсонской области. Отмечается, что цели двигаются в направлении Кривого Рога.
Обновлено 02:21. По областям работает ПВО.