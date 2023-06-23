В повітряному просторі України зафіксовано рух ракет: деталі

Ракета в повітряному просторі. Фото: google.com

Вночі 23 червня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Також у Повітряних силах розповіли про ракетну небезпеку для більшості "червоних" областей.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 02:18. Групу крилатих ракет було зафіксовано в Херсонській області. Зазначається, що цілі рухають в напрямку Кривого Рогу.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 02:21. По областях працює ППО.