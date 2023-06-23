В повітряному просторі України зафіксовано рух ракет: деталі
23 червня 2023 02:16
оновлено: 02:22
Ракета в повітряному просторі. Фото: google.com
Вночі 23 червня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Також у Повітряних силах розповіли про ракетну небезпеку для більшості "червоних" областей.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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