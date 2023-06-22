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Росіяни хотіли "Кинджалами" зруйнувати дамбу в Кривому Розі, — ЗМІ

22 червня 2023 13:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни хотіли "Кинджалами" зруйнувати дамбу в Кривому Розі, — ЗМІ
Російська ракета "Кинджал" на літаку-носію. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У ніч проти 22 червня російські окупаційні війська намагалися завдати удару по дамбі у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Загарбники використали для цієї атаки аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал".

Про це повідомляє із посиланням на власні джерела видання "РБК-Україна".

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Удар "Кинджалами"

Видання зазначає, що у ніч з 21 на 22 червня російські окупаційні війська обстріляли Дніпропетровську область ракетами Х-47 "Кинджал".

Усього окупанти випустили по Дніпропетровщині три аеробалістичні ракети "Кинджал".

Куди цілили росіяни

За інформацією поінформованих джерел видання, російські загарбники планували зруйнувати дамбу у Кривому Розі.

"Але ракети не досягли своєї цілі", — зазначило джерело.

Підтвердження від військових

Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило удар ракетами "Кинджал" по території Дніпропетровської області — і те, що цей удар не досяг мети.

Повітряні сили про "Кинджали" над Дніпропетровщиною
Повітряні сили про "Кинджали" над Дніпропетровщиною

Нагадаємо, раніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про обстріл Криворізького району та влучання по житловому сектору.

Додамо, що 16 червня російські окупанти обстріляли аеробалістичними ракетами "Кинджал" Київ. Усі шість ракет, за попередніми даними, були збиті системою ППО України.

Попередній обстріл Києва аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал", про які самі росіяни говорили, що їх неможливо збити жодними засобами ППО, мав місце місяць тому, 16 травня.

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