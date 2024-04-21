В ПС заявили, что россияне увеличат интенсивность ракетно-дроновых ударов

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. Фото: скриншот с видео

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил о планах российских оккупантов увеличить интенсивность ударов по Украине до прибытия многоцелевых истребителей F-16. По его словам, Россия планирует поразить критическую энергетическую и другую важную инфраструктуру страны.

Об этом Илья Евлаш заявил в эфире нацмарафона "Єдині новини".

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Массированные атаки по Украине

В своем обращении Евлаш подчеркнул, что РФ максимально готовится к ударам на территории Украины, используя доступную ракетную мощность. Враг будет пытаться использовать это время, пока Украина ожидает новые системы ПВО и американские истребители F-16.

"Мы должны понимать, что некоторые ракеты врагу приходится буквально с конвейера выпускать и уже применять по нашей территории", — заявил Евлаш.

Известно, что уже в последние месяцы российские силы совершают массовые атаки на территорию Украины, пытаясь нанести значительные повреждения критическим объектам.

Воздушные силы заявляют о готовности отражать любые атаки и отмечают важность подготовки и мобилизации к прибытию новой помощи от партнеров.

Напомним, что Братчук заявил, что россияне будут активизироваться не только на фронте, но и в воздушных атаках.

Также мы писали о том, что специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на возможность усиления атак российских захватчиков к моменту прибытия новой помощи для Украины от Соединенных Штатов Америки. Согласно данным ISW, этот временной промежуток может быть использован российскими войсками для последующих военных действий.