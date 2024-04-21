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В ПС заявили, что россияне увеличат интенсивность ракетно-дроновых ударов

21 апреля 2024 12:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В ПС заявили, что россияне увеличат интенсивность ракетно-дроновых ударов
Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил о планах российских оккупантов увеличить интенсивность ударов по Украине до прибытия многоцелевых истребителей F-16. По его словам, Россия планирует поразить критическую энергетическую и другую важную инфраструктуру страны.

Об этом Илья Евлаш заявил в эфире нацмарафона "Єдині новини".

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В своем обращении Евлаш подчеркнул, что РФ максимально готовится к ударам на территории Украины, используя доступную ракетную мощность. Враг будет пытаться использовать это время, пока Украина ожидает новые системы ПВО и американские истребители F-16.

"Мы должны понимать, что некоторые ракеты врагу приходится буквально с конвейера выпускать и уже применять по нашей территории", — заявил Евлаш.

Известно, что уже в последние месяцы российские силы совершают массовые атаки на территорию Украины, пытаясь нанести значительные повреждения критическим объектам.

Воздушные силы заявляют о готовности отражать любые атаки и отмечают важность подготовки и мобилизации к прибытию новой помощи от партнеров.

Напомним, что Братчук заявил, что россияне будут активизироваться не только на фронте, но и в воздушных атаках.

Также мы писали о том, что специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на возможность усиления атак российских захватчиков к моменту прибытия новой помощи для Украины от Соединенных Штатов Америки. Согласно данным ISW, этот временной промежуток может быть использован российскими войсками для последующих военных действий.

российские войска
обстрелы
оккупанты
атака
Воздушные Силы ВСУ

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