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В ПС завиявили, що росіяни збільшать інтенсивність ракетно-дронових ударів

21 квітня 2024 12:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
В ПС завиявили, що росіяни збільшать інтенсивність ракетно-дронових ударів
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Речника Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив щодо планів російських окупантів збільшити інтенсивність ударів по Україні до прибуття багатоцільових винищувачів F-16. За його словами, Росія планує вразити критичну енергетичну та іншу важливу інфраструктуру країни.

Про це Ілля Євлаш заявив в ефірі нацмарафону "Єдині новини".

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Масовані атаки по Україні

У своєму зверненні Євлаш підкреслив, що РФ максимально готується до ударів на території України, використовуючи доступну ракетну потужність. Ворог намагатиметься використати цей час, поки Україна очікує нові системи ППО та американські винищувачі F-16.

"Ми маємо розуміти, що деякі ракети ворогу доводиться буквально з конвеєра випускати і вже застосовувати по нашій території", — заявив Євлаш.

Відомо, що вже протягом останніх місяців російські сили здійснюють масові атаки на територію України, намагаючись нанести значні пошкодження критичним об'єктам.

Повітряні сили  заявляють про готовність відбивати будь-які атаки і наголошують на важливості підготовки та мобілізації до прибуття нової допомоги від партнерів. 

Нагадаємо, що Братчук заявив, що росіяни будуть активізуватися не лише на фронті, але й у повітряних атаках. 

Також ми писали про те, що фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на можливість посилення атак російських загарбників до моменту прибуття нової безпекової допомоги для України від Сполучених Штатів Америки. Згідно з даними ISW, цей часовий проміжок може бути використаний російськими військами для наступних військових дій.

російські війська
обстріли
окупанти
атака
Повітряні Сили ЗСУ

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