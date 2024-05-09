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В РФ будут судить бывших бойцов батальона "Айдар", которые якобы сами сдались в плен — что известно

9 мая 2024 08:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В РФ будут судить бывших бойцов батальона "Айдар", которые якобы сами сдались в плен - что известно
Мужские руки за решеткой. Фото иллюстративное: shutterstock
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В российском Ростове-на-Дону будут судить украинских военных Дмитрия Кистиона и Ивана Нечипоренко — россияне обвиняют их в участии в "террористической группировке". Пленным бойцам грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

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Пропагандистский канал опубликовал видео с рассказом пленника Дмитрия Кистиона, который отметил, что в 2015 году поступил в добровольческий батальон "Айдар" и затем вернулся в мирную жизнь. В интервью, опубликованном другим каналом, Иван Нечипоренко утверждал, что сдался в плен в 2023 году.

По информации издания, пленным грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Уголовные дела поступили в суд 7 мая, дата предварительного заседания еще не назначена.

Ранее этот же суд приговорил бывшего бойца батальона "Айдар" Сергея Скидана к 18 годам тюрьмы.

Напомним, что с начала декабря 2023 года российские военные казнили по меньшей мере 15 украинских военнослужащих.

Также мы писали, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвали автомобиль организатора застенков. Речь идет об оккупационном должностном лице Ананевского Евгения Александровича.

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пленные
война в Украине
Россия

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