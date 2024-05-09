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В РФ судитимуть колишніх бійців батальйону "Айдар", які нібито самі здались у полон — що відомо

9 травня 2024 08:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
В РФ судитимуть колишніх бійців батальйону "Айдар", які нібито самі здались у полон — що відомо
Чоловічі руки за ґратами. Фото ілюстративне: shutterstock
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

В російському Ростові-на-Дону судитимуть українських військових Дмитра Кістіона та Івана Нечипоренка — росіяни звинувачують їх в участі у "терористичному угрупуванні". Полоненим бійцям  загрожує від 10 до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє видання Крим.Реалії.

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Пропагандистський канал опублікував відео з розповіддю полоненого Дмитра Кістіона, який зазначив, що 2015 року вступив до добровольчого батальйону "Айдар" та потім повернувся до мирного життя. В інтерв'ю, опублікованому іншим каналом, Іван Нечипоренко стверджував, що здався у полон у 2023 році.

За інформацією видання, полоненим загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Кримінальні справи надійшли до суду 7 травня, дата попереднього засідання ще не призначена.

Раніше цей же суд засудив колишнього бійця батальйону "Айдар" Сергія Скидана на 18 років в'язниці.

Нагадаємо, що від початку грудня 2023 року російські військові стратили щонайменше 15 українських військовослужбовців

Також ми писали, що в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області підірвали автомобіль організатора катівень. Йдеться про окупаційного посадовця Ананевського Євгена Олександровича.

суд
військові
полонені
війна в Україні
Росія

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