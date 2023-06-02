В России хотят до конца года сформировать две новые армии и два военных округа

Российская армия в Украине. Фото: росСМИ

Российское военное командование хочет до конца текущего года создать две новые армии, пять дивизий и 26 бригад. Но в самой России к такой идее относятся скептически, учитывая войну и серьезные потери российских окупантов в Украине.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

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Заместитель руководителя Генерального штаба России генерал-полковник Евгений Бурдынский заявил в статье, написанной для журнала министерства обороны страны-агрессора "Военные комиссариаты России", о планах создания новых военных формирований.

Так, до конца 2023 года в российских Вооруженных силах планируется создать две армии — общевойсковую и воздушную.

Кроме того, командование хочет сформировать армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад.

Также через полгода должны быть созданы два новых военных округа — Московский и Ленинградский.

Критика в самой России

Известный российский комбатант Игорь Гиркин (Стрелков) на своем Telegram-канале скептически отреагировал на эту инициативу Генштаба.

"26 бригад — это как минимум 80 тысяч человек. Пять дивизий — еще 40 тысяч, не говоря уже о множестве указанных штабных структур, которые очень "емки" на людей", — подчеркнул Стрелков.

При этом он напомнил, что Россия сейчас продолжает вести войну в Украине, где многие подразделения даже и близко не укомплектованы, а к тому же несут серьезные потери, которые нужно как-то компенсировать.

Гиркин об инициативе Генштаба

Напомним, что министерство обороны России скрывает настоящие потери своей армии на фронтах войны в Украине, пытаясь при этом перекрыть их фейковой информацией о больших убытках, якобы нанесенных оккупантами Вооруженным силам Украины.