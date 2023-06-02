В Росії хочуть до кінця року сформувати дві нові армії та два військові округи
Російське військове командування хоче до кінця поточного року створити дві нові армії, п’ять дивізій та 26 бригад. Але в самій Росії до такої ідеї ставляться скептично, зважаючи на війну та серйозні втрати російських окупантів в Україні.
Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости”.
Грандіозні плани РФ
Заступник керівника Генерального штабу Росії генерал-полковник Євген Бурдинський заявив у статті, написаній для журналу міністерства оборони країни-агресора "Військові комісаріати Росії", про плани створення нових військових формувань.
Так, до кінця 2023 року в російських Збройних силах планують створити дві армії — загальновійськову та повітряну.
Крім того, командування хоче сформувати армійський корпус, Азовський військово-морський район, п’ять дивізій та 26 бригад.
Також за пів року мають бути створені два нові військові округи — Московський та Ленінградський.
Критика в самій Росії
Відомий російський комбатант Ігор Гіркін (Стрєлков) на своєму Telegram-каналі скептично відреагував на цю ініціативу Генштабу.
"26 бригад — це щонайменше 80 тисяч осіб. П'ять дивізій — ще 40 тисяч, не кажучи вже про безліч зазначених штабних структур, які дуже "ємні" на людей", — підкреслив Стрєлков.
При цьому він нагадав, що Росія зараз продовжує вести війну в Україні, де багато підрозділів навіть і близько не укомплектовані, а до того ж зазнають серйозних втрат, які треба якось компенсувати.
Нагадаємо, що міністерство оборони Росії приховує справжні втрати своєї армії на фронтах війни в Україні, намагаючись при цьому перекрити їх фейковою інформацією про великі збитки, нібито завдані окупантами Збройним силам України.