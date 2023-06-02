В Росії хочуть до кінця року сформувати дві нові армії та два військові округи

Російська армія в Україні. Фото: росЗМІ

Російське військове командування хоче до кінця поточного року створити дві нові армії, п’ять дивізій та 26 бригад. Але в самій Росії до такої ідеї ставляться скептично, зважаючи на війну та серйозні втрати російських окупантів в Україні.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости”.

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Грандіозні плани РФ

Заступник керівника Генерального штабу Росії генерал-полковник Євген Бурдинський заявив у статті, написаній для журналу міністерства оборони країни-агресора "Військові комісаріати Росії", про плани створення нових військових формувань.

Так, до кінця 2023 року в російських Збройних силах планують створити дві армії — загальновійськову та повітряну.

Крім того, командування хоче сформувати армійський корпус, Азовський військово-морський район, п’ять дивізій та 26 бригад.

Також за пів року мають бути створені два нові військові округи — Московський та Ленінградський.

Критика в самій Росії

Відомий російський комбатант Ігор Гіркін (Стрєлков) на своєму Telegram-каналі скептично відреагував на цю ініціативу Генштабу.

"26 бригад — це щонайменше 80 тисяч осіб. П'ять дивізій — ще 40 тисяч, не кажучи вже про безліч зазначених штабних структур, які дуже "ємні" на людей", — підкреслив Стрєлков.

При цьому він нагадав, що Росія зараз продовжує вести війну в Україні, де багато підрозділів навіть і близько не укомплектовані, а до того ж зазнають серйозних втрат, які треба якось компенсувати.

Гіркін про ініціативу Генштабу

Нагадаємо, що міністерство оборони Росії приховує справжні втрати своєї армії на фронтах війни в Україні, намагаючись при цьому перекрити їх фейковою інформацією про великі збитки, нібито завдані окупантами Збройним силам України.