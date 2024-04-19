В России разбился бомбардировщик ТУ-22 — момент падения попал на видео

Падение российского самолета Ту-22м3. Фото: росСМИ

Военный самолет РФ упал в Ставропольском крае с утра 19 апреля. Предварительно это был Ту-22м3, с которого атаковали украинские города.

Об этом сообщают росСМИ.

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Падение российского самолета Ту-22м3 19 апреля

Обновлено 07:52. В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что российский самолет, упавший в поле в Ставропольском крае в России, — это военный Ту-22М3, который атаковал ночью ракетами Украину.

В то же время в Минобороны РФ заявили, что причиной аварии стала якобы техническая неисправность, боекомплекта на борту не было, а самолет упал в безлюдной местности.

Утром 19 апреля в Красногвардейском районе Ставропольского края России упал бомбардировщик Ту-22м3.

Именно из таких самолетов оккупационная армия регулярно наносит ракетные удары по Украине. Местные Telegram-каналы пишут, что пилоты выжили другие подробности неизвестные.

Падение российского самолета Ту-22м3. Фото: росСМИ

Падение российского самолета Ту-22м3. Фото: росСМИ

Также в соцсетях распространяется две версии падения самолета: первая — это успешная работа Вооруженных сил Украины, вторая — российское ПВО "отработало" по самолету, приняв его за украинский дрон.

Несмотря на слухи, официальной информации пока нет. Все данные уточняются.

Напомним, 17 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что в российской Самаре уничтожен транспортный вертолет Ми-8. Его стоимость от 10 до 15 миллионов долларов.

Кроме того, 5 апреля беспилотники ГУР совершили атаку на российский аэродром в Ейске. В результате удалось повредить семь вражеских самолетов.