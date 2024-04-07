Атака ГУР на аеродром в Єйську — скільки літаків пошкоджено

Російський літак Су-30. Фото: росЗМІ

Безпілотники Головного управління розвідки Міноборони здійснили атаку на російський аеродром в Єйську у п'ятницю, 5 квітня. Внаслідок цього вдалося пошкодити сім ворожих літаків.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в розвідці у неділю, 7 квітня.

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Джерело розповіло, що з’явились уточнені дані щодо удару українських безпілотників ГУР по військовому аеродрому в Єйську.

Внаслідок атаки уражено з різними ступенями пошкодження сім російських літаків — чотири багатоцільові винищувачі Су-30СМ, два військово-транспортні літаки та літак-амфібія БЕ-200.

До того ж було знищено дизельну підстанцію аеропорту.

"Охорона летовища здійснювалась силами 726 учбового центру 51 дивізії ППО РФ. Для відбиття атаки було використано зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С" і стрілецьку зброю. Втім, п'яти українським "пташкам" вдалось прорвати щільну оборону та подолати спроби пригнічення засобами РЕБ", — повідомило джерело.

Нагадаємо, Служба безпеки разом з військовими та Силами оборони провела атаку на аеродром Морозовськ в Ростовській області РФ у п'ятницю вночі, 5 квітня. Було знищено щонайменше шість літаків.

Також уночі 5 квітня в Росії лунали вибухи одразу у трьох регіонах. Росіяни заявляли про атаку дронів в Ростовській області, в Єйську та в Енгельсі.