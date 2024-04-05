В России этой ночью раздавались взрывы в трех регионах — что было под прицелом

Взрыв в Белгороде. Архивное фото: росСМИ

Ночью 5 апреля в России раздавались взрывы сразу в трех регионах. Россияне заявляют об атаке дронов в Ростовской области.

Об этом сообщают росСМИ и ряд украинских Telegram-каналов.

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Взрывы в России ночью 5 апреля

Этой ночью взрывы раздавались в Ростовской области. Мониторинговые каналы отмечают, что ударом оказался аэродром с авиацией в Морозовске, на котором базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк, в составе которого три эскадрильи истребителей Су-34. Именно из них оккупанты запускают КАБы по украинским населенным пунктам.

Пропагандистские каналы заявили, что в Морозовском районе их ПВО "уничтожило около 40 воздушных целей".

"В результате атаки была повреждена электроподстанция, без света остались десятки жилых домов. Сейчас продолжаются работы по возобновлению энергоснабжения. Информации о пострадавших пока не было", — пишут россияне.

Кроме того, в РФ утверждают, что около десяти взрывов раздалось над Ейском в Краснодарском крае. Там расположен военный аэродром оккупантов. Как пишет прокремлевский канал SHOT, над городом активно в течение ночи работало российское ПВО. По словам очевидцев, все началось около 03:00.

"Кроме громких "хлопков" также был слышен звук автоматных очередей в районе местного аэродрома и Военного городка", — пишет канал.

Россияне жалуются на взрывы в Ейске. Фото: t.me/Crimeanwind

Однако это не все сюрпризы. Громко было и в Энгельсе (Саратовская область РФ). Скорее всего, ударили по аэродрому.

Напомним, 3 апреля в российском Ростове-на-Дону произошел серьезный пожар на зерновом терминале, сопровождавшийся громкими взрывами. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

День перед этим неизвестные беспилотники атаковали в российском Татарстане завод дронов, где производили "шахеды". После удара на предприятии сразу загорелся масштабный пожар.

Незадолго в СБУ и ГУР рассказали, что провели совместную операцию и поразили нефтеперерабатывающий завод в российском Татарстане 2 апреля.