В России запустили агитпоезда, чтобы выполнить план весеннего призыва

Срочники РФ. Фото: Минобороны России

В России быстро падают объемы весеннего призыва. Поэтому Москва запустила агитпоезда по регионам, чтобы остановить падение количества желающих идти на службу в армию и привлечь больше людей для войны в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки МО Украины в среду, 17 апреля.

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По данным ГУР, представителям российского режима в регионах Кремль упустил требования выполнить план весеннего призыва и не допустить его срыва. Снижение количества срочников будет означать уменьшение численности желающих подписывать контракт с российской армией, которая продолжает геноцидную войну против Украины и оккупацию наших территорий.

В разведке говорят, что активизация информационного влияния на население в российских регионах включает усиленную глорификацию военных и распространение нарратива, что срочная служба гарантирует неучастие в боевых действиях против Украины.

"Для агитации среди прочего привлекают российскую железную дорогу — вагоны пассажирских поездов и электричек раскрашивают милитаристскими принтами, прославляя военную службу, российское оружие и технику", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве подметили, что РФ копирует методы большевистского агитпропа с его "агитпоездами".

Скриншот сообщения ГУР

Напомним, недавно в британской разведке рассказали, что Кремль пытается подкупить российских военнослужащих, чтобы была возможность продолжать войну против Украины. Для этого президент РФ Владимир Путин подписал два закона о поддержке военных и их семей.

Кроме того, российские захватчики проводят вербовку женщин в колониях внутри страны. Враг пытается найти дополнительный человеческий ресурс для войны против Украины.