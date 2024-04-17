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В России запустили агитпоезда, чтобы выполнить план весеннего призыва

17 апреля 2024 09:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В России запустили агитпоезда, чтобы выполнить план весеннего призыва
Срочники РФ. Фото: Минобороны России
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В России быстро падают объемы весеннего призыва. Поэтому Москва запустила агитпоезда по регионам, чтобы остановить падение количества желающих идти на службу в армию и привлечь больше людей для войны в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки МО Украины в среду, 17 апреля.

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По данным ГУР, представителям российского режима в регионах Кремль упустил требования выполнить план весеннего призыва и не допустить его срыва. Снижение количества срочников будет означать уменьшение численности желающих подписывать контракт с российской армией, которая продолжает геноцидную войну против Украины и оккупацию наших территорий.

В разведке говорят, что активизация информационного влияния на население в российских регионах включает усиленную глорификацию военных и распространение нарратива, что срочная служба гарантирует неучастие в боевых действиях против Украины.

"Для агитации среди прочего привлекают российскую железную дорогу — вагоны пассажирских поездов и электричек раскрашивают милитаристскими принтами, прославляя военную службу, российское оружие и технику", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве подметили, что РФ копирует методы большевистского агитпропа с его "агитпоездами".

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Скриншот сообщения ГУР

Напомним, недавно в британской разведке рассказали, что Кремль пытается подкупить российских военнослужащих, чтобы была возможность продолжать войну против Украины. Для этого президент РФ Владимир Путин подписал два закона о поддержке военных и их семей.

Кроме того, российские захватчики проводят вербовку женщин в колониях внутри страны. Враг пытается найти дополнительный человеческий ресурс для войны против Украины.

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ГУР

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