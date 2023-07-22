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В СБУ показали, как спецназовцы уничтожают живую силу и технику армии РФ

22 июля 2023 14:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В СБУ показали, как спецназовцы уничтожают живую силу и технику армии РФ
Уничтожение враждебной цели. Фото: скриншот с видео СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Спецназначенцам ЦСО "А" СБУ, а именно из подразделения "Белый волк", удалось уничтожить 26 враждебных целей. Благодаря этому удалось уничтожить еще 40 россиян.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Потери оккупантов

Благодаря успешной работе наших воинов удалось ликвидировать:

  • танк;
  • МТЛБ;
  • 2 бронеавто;
  • комплекс наблюдения "Муром-П";
  • антенный пост РЛС "Подлет" вместе с машиной управления;
  • систему РЭБ;
  • три 120-мм миномета;
  • 7 блиндажей;
  • 2 склада боеприпасов и другое оборудование.

"А посмертное звание "хорошего россиянина" получили еще около 40 оккупантов. Уничтожаем врага до полной Победы!", — добавили в СБУ.

Успехи ВСУ

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины. Бойцы Вооруженных сил Украины продвигаются каждый день.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что контрнаступление украинских военных происходит в более медленном темпе, чем предполагалось, ведь операцию начали позже, чем рассчитывало командование. На его задержку повлияло много факторов.

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