В СБУ показали, як спецпризначенці знищують живу силу та техніку армії РФ

Знищення ворожої цілі. Фото: скриншот з відео СБУ

Спецпризначенцям ЦСО "А" СБУ, а саме з підрозділу "Білий вовк", вдалося знищити 26 ворожих цілей. Завдяки цьому вдалося знищити ще 40 росіян.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Завдяки успішній роботі наших воїнів, вдалося ліквідувати:

танк;

МТЛБ;

2 бронеавто;

комплекс спостереження "Муром-П";

антенний пост РЛС "Подлет" разом з машиною управління;

систему РЕБ;

три 120-мм міномети;

7 бліндажів;

2 склади боєприпасів та інше обладнання.

"А посмертне звання "хорошого росіянина" отримали ще близько 40 окупантів. Нищимо ворога до повної Перемоги!", — додали в СБУ.

Успіхи ЗСУ

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України. Бійці Збройних сил України просуваються щодня.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський наголосив, що контрнаступ українських військових відбувається в повільнішому темпі, ніж передбачалося, адже операцію почали пізніше, ніж розраховувало командування. На його затримку вплинуло чимало факторів.