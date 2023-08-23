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Во временно оккупированном Крыму произошел новый взрыв: где грохнуло

23 августа 2023 10:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во временно оккупированном Крыму произошел новый взрыв: где грохнуло
Взрыв во временно оккупированном Крыму. Фото: Цаплиенко
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во временно оккупированном Крыму раздался новый взрыв. Он произошел в Оленовке Черноморского района полуострова.

Об этом на своем Телеграмм-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

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"Крым. Оленовка. Взрыв" , — говорится в крайне лаконичном сообщении Цаплиенко.

Следует напомнить, что в среду, 23 августа, стартует Международный Третий Саммит Крымской платформы. Он будет называться "Шаги к освобождению и восстановлению устойчивой безопасности в Крыму и на Черном и Азовском морях".

Напоминаем, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в Крыму многие ждут его деоккупации. Однако есть и те, кто этого боится.

Кроме того, военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины АТЕШ ведет наблюдение за Крымским мостом. Агенты заметили грузовые корабли российских кафиров, которые могут перевозить военную технику.

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