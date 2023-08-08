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В ЦНС объяснили, зачем "вагнеровцы" концентрируются в Беларуси

8 августа 2023 13:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ЦНС объяснили, зачем "вагнеровцы" концентрируются в Беларуси
Грузовик с "вагнеровцами" в Беларуси. Фото: DW
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На аэродроме Зябровка в Беларуси начато создание лагеря для размещения около тысячи боевиков ППК "Вагнер".

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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По информации от подполья на границе с Украиной, в населенном пункте Зябровка в Республике Беларусь создается лагерь для наемников ППК "Вагнер". В будущем их планируется применить для имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью.

"Вагнеровцы" хотят запугать Европу

Кроме того, сохраняется высокая вероятность применения наемников для имитации деятельности в рамках поддержки информационной операции РФ и РБ по давлению на страны населения Европы. Цель такой кампании состоит в том, чтобы заставить страны Европы уменьшать поддержку Украины перед угрозой со стороны армии наемников.

На первичном этапе в рамках такой информационной операции проходит имитация развертывания лагерей ППК "Вагнер". Также производится вброс в информационное поле нарративов, что наемники готовы идти на ЕС.

Ранее мы уже рассказывали, боевики ППК "Вагнер" принимают участие в боевых действиях не только в Украине. Так, русские наемники прошли переподготовку в Беларуси, откуда отправились в Африку.

Напомним, контрразведка СБУ провела многоэтапную спецоперацию в Донецкой области. Так, разоблачили агентурную сеть, которая "сливала" данные о перемещении техники ВСУ оккупантам.

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