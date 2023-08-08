Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В ЦНС пояснили, навіщо "вагнерівці" концентруються в Білорусі arrow

В ЦНС пояснили, навіщо "вагнерівці" концентруються в Білорусі

8 серпня 2023 13:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ЦНС пояснили, навіщо "вагнерівці" концентруються в Білорусі
Вантажівка з "вагнерівцями" в Білорусі. Фото: DW
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На аеродромі Зябровка в Білорусі розпочато створення табору для розміщення близько тисячі бойовиків ПВК "Вагнер".

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Читайте також:

За інформацією від підпілля на кордоні з Україною, в населеному пункті Зябровка у Республіці Білорусь, створюється табір для найманців ПВК "Вагнер". В майбутньому їх планують застосувати для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю. 

"Вагнерівці" хочуть залякати Європу

Крім того, зберігається висока ймовірність застосування найманців для імітації діяльності у рамках підтримки інформаційної операції рф та РБ по тиску на країни населення Європи. Мета такої кампанії полягає в тому, аби змусити країни Європи зменшувати підтримку України перед лицем загрози з боку армії найманців. 

На первинному етапі в рамках такої інформаційної операції відбувається імітація розгортання таборів ПВК "Вагнер". Також робиться вкид в інформаційне поле наративів, що найманці готові йти на ЄС.

Раніше ми вже розповідали, бойовики ПВК "Вагнер" беруть участь у бойових діях не лише в Україні. Так, російські найманці пройшли перепідготовку у Білорусі, звідки вирушили до Африки.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ провела багатоетапну спецоперацію на Донеччині. Так, викрили агентурну мережу, яка "зливала" дані про переміщення техніки ЗСУ окупантам. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз