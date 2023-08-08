В ЦНС пояснили, навіщо "вагнерівці" концентруються в Білорусі

Вантажівка з "вагнерівцями" в Білорусі. Фото: DW

На аеродромі Зябровка в Білорусі розпочато створення табору для розміщення близько тисячі бойовиків ПВК "Вагнер".

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

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За інформацією від підпілля на кордоні з Україною, в населеному пункті Зябровка у Республіці Білорусь, створюється табір для найманців ПВК "Вагнер". В майбутньому їх планують застосувати для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю.

"Вагнерівці" хочуть залякати Європу

Крім того, зберігається висока ймовірність застосування найманців для імітації діяльності у рамках підтримки інформаційної операції рф та РБ по тиску на країни населення Європи. Мета такої кампанії полягає в тому, аби змусити країни Європи зменшувати підтримку України перед лицем загрози з боку армії найманців.

На первинному етапі в рамках такої інформаційної операції відбувається імітація розгортання таборів ПВК "Вагнер". Також робиться вкид в інформаційне поле наративів, що найманці готові йти на ЄС.

Раніше ми вже розповідали, бойовики ПВК "Вагнер" беруть участь у бойових діях не лише в Україні. Так, російські найманці пройшли перепідготовку у Білорусі, звідки вирушили до Африки.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ провела багатоетапну спецоперацію на Донеччині. Так, викрили агентурну мережу, яка "зливала" дані про переміщення техніки ЗСУ окупантам.