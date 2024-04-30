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В Украине хотят привлекать женщин к разминированию территорий — детали

30 апреля 2024 13:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине хотят привлекать женщин к разминированию территорий — детали
Женщина-сапер. Фото: Минобороны
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Первая вице-премьер Юлия Свириденко в понедельник, 29 апреля, встретилась с послом Канады по делам женщин, мира и безопасности Жаклин О'Нил. Во время встречи они обсудили возможность привлечения женщин к разминированию территорий в Украине.

Об этом сообщает Минэкономики.

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Свириденко отметила, что Украина имеет ограниченные ресурсы в противоминной деятельности и требует больше операторов разминирования, больше техники и обучения для саперов.

Поэтому правительство рассматривает вопросы государственного финансирования частных операторов, что позволит увеличить количество компаний и заинтересовать международные компании активно присоединяться к разминированию.

Так, Кабмин планирует обеспечить профессиональную реализацию и социальную интеграцию женщин и привлекать их к работам в сфере противоминной деятельности. 

"Гендерное равенство рассматривается как неотделимая часть политики Украины, которая базируется на принципах интеграции, инклюзивности и целостности. Это касается всех видов деятельности, в частности, и таких важных направлений, как разминирование", — добавила Свириденко.

Ранее Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что около 25% территорий Украины загрязнены взрывоопасными предметами и боеприпасами. Плотнее всего заминированными остаются деоккупированные регионы.

А генерал-майор Вооруженных сил США Дэвид Грандж считает, что на полное разминирование Украины могут уйти десятки лет.

взрыв
женщины
мины
разминирование
опасность

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