В Україні хочуть залучати жінок до розмінування територій — деталі

Жінка-сапер. Фото: Міноборони

Перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко у понеділок, 29 квітня, зустрілася з послом Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл. Під час зустрічі вони, зокрема, обговорили можливість залучення жінок до розмінування територій в Україні.

Про це повідомляє Мінекономіки.

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Свириденко зауважила, що Україна має обмежені ресурси у протимінній діяльності й потребує більше операторів з розмінування, більше техніки та навчання для саперів.

Тому Уряд розглядає питання державного фінансування приватних операторів, що дозволить збільшити кількість компаній та зацікавити міжнародні компанії активно приєднуватися до розмінування.

Так, Кабмін планує забезпечити професійну реалізацію та соціальну інтеграцію жінок і залучати їх до робіт у сфері протимінної діяльності.

"Гендерна рівність розглядається як невіддільна частина політики України, яка базується на принципах інтеграції, інклюзивності та цілісності. Це стосується всіх видів діяльності, зокрема, і таких важливих напрямів як розмінування", — додала Свириденко.

Раніше Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що близько 25% територій України забруднені вибухонебезпечними предметами та боєприпасами. Найщільніше замінованими залишаються деокуповані регіони.

А генерал-майор Збройних сил США Девід Грандж вважає, що на повне розмінування України можуть піти десятки років.