Вечером 28 мая в Украине объявили тревогу

В Украине раздается воздушная тревога
Во всех областях Украины вечером во вторник, 28 мая, была объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения.
Об этом сообщают Воздушные силы.
Тревога в Украине 28 мая
"ВНИМАНИЕ! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область РФ)", — говорится в сообщении.
Ранее защитники неба предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в Харьковской области.
Напомним, в Харькове возросло число погибших в результате российских обстрелов "Эпицентра" 25 мая. В настоящее время количество жертв — 18 человек.
Также в ГПСУ предупредили, что оккупанты могут расширить зону боевых действий на севере Украины.
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