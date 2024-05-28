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В Украине раздается воздушная тревога

28 мая 2024 20:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Вечером 28 мая в Украине объявили тревогу
Истребитель МиГ31К. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во всех областях Украины вечером во вторник, 28 мая, была объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Тревога в Украине 28 мая

"ВНИМАНИЕ! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область РФ)", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Воздушных сил

Ранее защитники неба предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в Харьковской области.

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Скриншот поста Воздушных сил

Напомним, в Харькове возросло число погибших в результате российских обстрелов "Эпицентра" 25 мая. В настоящее время количество жертв — 18 человек.

Также в ГПСУ предупредили, что оккупанты могут расширить зону боевых действий на севере Украины.

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