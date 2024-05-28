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В Україні лунає повітряна тривога

28 травня 2024 20:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ввечері 28 травня в Україні оголосили тривогу
Винищувач МіГ-31К. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В усіх областях України увечері у вівторок, 28 травня, оголосили повітряну тривогу. Існує загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Тривога в Україні 28 травня

"УВАГА! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область РФ)", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Повітряних сил

Раніше захисники неба попереджали українців про загрозу застосування балістичного озброєння у Харківській області.

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Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, у Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу "Епіцентру" 25 травня. Наразі кількість жертв — 18 осіб. 

Також у ДПСУ попередили, що окупанти можуть розширити зону бойових дій на півночі України.

вибух
обстріли
ППО
повітряна тривога
ракети
війна в Україні

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