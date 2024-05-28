Ввечері 28 травня в Україні оголосили тривогу

Винищувач МіГ-31К. Фото: росЗМІ

В усіх областях України увечері у вівторок, 28 травня, оголосили повітряну тривогу. Існує загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Тривога в Україні 28 травня

"УВАГА! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область РФ)", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Раніше захисники неба попереджали українців про загрозу застосування балістичного озброєння у Харківській області.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, у Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу "Епіцентру" 25 травня. Наразі кількість жертв — 18 осіб.

Також у ДПСУ попередили, що окупанти можуть розширити зону бойових дій на півночі України.