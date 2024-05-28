Ввечері 28 травня в Україні оголосили тривогу

В Україні лунає повітряна тривога
28 травня 2024 20:20
Винищувач МіГ-31К. Фото: росЗМІ
В усіх областях України увечері у вівторок, 28 травня, оголосили повітряну тривогу. Існує загроза застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Читайте також:
Тривога в Україні 28 травня
"УВАГА! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область РФ)", — йдеться у повідомленні.
Раніше захисники неба попереджали українців про загрозу застосування балістичного озброєння у Харківській області.
Нагадаємо, у Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу "Епіцентру" 25 травня. Наразі кількість жертв — 18 осіб.
Також у ДПСУ попередили, що окупанти можуть розширити зону бойових дій на півночі України.
Читайте Новини.LIVE!