В Украине раздается воздушная тревога — какая угроза для регионов
Воздушную тревогу утром в понедельник, 6 мая, объявили в нескольких областях Украины. Речь идет о Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушная тревога в Украине
В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.
Карта тревог выглядит так:
Напомним, ночью россияне нанесли авиационный удар по Сумской области. Целью врага стали энергетические объекты.
Также российские оккупанты в ночь на 6 мая снова атаковали Украину. Для очередного обстрела враг запустил 13 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 с северного направления.
Читайте Новини.LIVE!