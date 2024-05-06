Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Украине раздается воздушная тревога — какая угроза для регионов arrow

В Украине раздается воздушная тревога — какая угроза для регионов

6 мая 2024 08:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине раздается воздушная тревога — какая угроза для регионов
Ракета в небе. Фото: DW
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушную тревогу утром в понедельник, 6 мая, объявили в нескольких областях Украины. Речь идет о Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине

В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит так:

null
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, ночью россияне нанесли авиационный удар по Сумской области. Целью врага стали энергетические объекты.

Также российские оккупанты в ночь на 6 мая снова атаковали Украину. Для очередного обстрела враг запустил 13 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 с северного направления.

война
украинцы
Украина
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
ракеты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер