В Украине раздается воздушная тревога — какая угроза для регионов

Ракета в небе. Фото: DW

Воздушную тревогу утром в понедельник, 6 мая, объявили в нескольких областях Украины. Речь идет о Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, ночью россияне нанесли авиационный удар по Сумской области. Целью врага стали энергетические объекты.

Также российские оккупанты в ночь на 6 мая снова атаковали Украину. Для очередного обстрела враг запустил 13 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 с северного направления.