В Україні лунає повітряна тривога — яка загроза для регіонів
Повітряну тривогу зранку у понеділок, 6 травня, оголосили у декількох областях України. Йдеться про Черкаську, Полтавську, Харківську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Одеську.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Повітряна тривога в Україні
Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.
Карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вночі росіяни завдали авіаційного удару по Сумщині. Ціллю ворога стали енергетичні об'єкти.
Також російські окупанти у ніч на 6 травня знову атакували Україну. Для чергового обстрілу ворог запустив 13 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 з північного напрямку.
Читайте Новини.LIVE!