В Україні лунає повітряна тривога — яка загроза для регіонів

Ракета в небі. Фото: DW

Повітряну тривогу зранку у понеділок, 6 травня, оголосили у декількох областях України. Йдеться про Черкаську, Полтавську, Харківську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Одеську.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вночі росіяни завдали авіаційного удару по Сумщині. Ціллю ворога стали енергетичні об'єкти.

Також російські окупанти у ніч на 6 травня знову атакували Україну. Для чергового обстрілу ворог запустив 13 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 з північного напрямку.