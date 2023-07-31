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В Украине раздается воздушная тревога: ракетная угроза

31 июля 2023 00:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога в Украине ночью 31 июля: угроза атаки
Пуск ракеты "Калибр". Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 31 июля, в Украине объявлена воздушная тревога. "Покраснела" вся страна. В воздушных силах Украины предупреждают об угрозе атаки беспилотников и баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине ночью 31 июля

В полночь в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Напомним, 30 июля во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. В настоящее время существует угроза применения ракет с баллистической траекторией полета.

Мы писали, что российские пропагандисты массово проигнорировали взрывы в Москве, раздававшиеся 30 июля. На российском телевидении транслировали парад Путина.

Сообщается, что государственные российские телеканалы проигнорировали взрывы, звучавшие рано утром в центре Москвы. По имеющейся информации, беспилотники попали по элитному комплексу "Москва-сити".

На телевидении транслировали парад ко дню Военно-морских сил РФ в Петербурге, на котором присутствовал Путин. Также показывали сюжеты о саммите "Россия — Африка" и стихийных бедствиях в РФ.

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