В Украине масштабная воздушная тревога — угроза баллистики
10 мая 2024 13:08
Ракета в небе. Иллюстративное фото: slovoidilо
В подавляющем большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога в обед, 10 мая. Опасность связана с угрозой применения баллистических обстрелов.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
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Воздушная тревога в Украине 10 мая
13:06 в Украине "покраснели" ряд областей.
По состоянию на 13:10 карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, ночью 10 мая воздушная тревога звучала в ряде регионов Украины. Взрывы были слышны в Харькове и Николаевской области .
Российские захватчики в очередной раз атаковали Украину, выпустив десять беспилотников. Благодаря Силам противовоздушной обороны были уничтожены все воздушные цели.
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