В Украине масштабная воздушная тревога — угроза баллистики

Ракета в небе. Иллюстративное фото: slovoidilо

В подавляющем большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога в обед, 10 мая. Опасность связана с угрозой применения баллистических обстрелов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 10 мая

13:06 в Украине "покраснели" ряд областей.

Скриншот

По состоянию на 13:10 карта воздушных тревог выглядит так:

Скриншот

Напомним, ночью 10 мая воздушная тревога звучала в ряде регионов Украины. Взрывы были слышны в Харькове и Николаевской области .

Российские захватчики в очередной раз атаковали Украину, выпустив десять беспилотников. Благодаря Силам противовоздушной обороны были уничтожены все воздушные цели.