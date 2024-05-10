Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Украине масштабная воздушная тревога — угроза баллистики arrow

В Украине масштабная воздушная тревога — угроза баллистики

10 мая 2024 13:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Украине масштабная воздушная тревога — угроза баллистики
Ракета в небе. Иллюстративное фото: slovoidilо
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В подавляющем большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога в обед, 10 мая. Опасность связана с угрозой применения баллистических обстрелов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 10 мая

13:06 в Украине "покраснели" ряд областей.

Причина воздушной тревоги 10 мая
Скриншот

 

По состоянию на 13:10 карта воздушных тревог выглядит так:

Угроза баллистики 10 мая
Скриншот

 

Напомним, ночью 10 мая воздушная тревога звучала в ряде регионов Украины. Взрывы были слышны в Харькове и Николаевской области .

Российские захватчики в очередной раз атаковали Украину, выпустив десять беспилотников. Благодаря Силам противовоздушной обороны были уничтожены все воздушные цели.

война
взрыв
россияне
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае