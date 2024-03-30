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Жозеп Боррель відреагував на масовані обстріли України

30 березня 2024 18:20
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Жозеп Боррель відреагував на масовані обстріли України
Високопоставлений представник Європейського Союзу Жозеп Боррель. Фото: AP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Високопоставлений представник Європейського Союзу у сферах зовнішніх справ та безпеки відреагував на нещодавні атаки Російської Федерації на енергетику України. Жозеп Боррель заявив, що ЄС продовжить захищати Україну.

Про це він написав у Twitter у середу, 30 березня.

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Що написав Боррель

Боррель підкреслив, що продовжує здійснювати масштабні напади на мирних жителів та енергетичні об’єкти України, намагаючись зруйнувати економіку країни та моральний дух її народу. Проте Європейський Союз лише зміцнює свою відданість у підтримці України.

"Через два роки після звільнення Бучі Росія повторює масовані атаки на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру України, щоб підірвати економіку та стійкість українського народу. Рішучість ЄС захищати Україну буде лише посилюватися", — повідомив Боррель.

Допис Жозепа Борреля. Фото: скриншот
Допис Жозепа Борреля. Фото: скриншот

Нагадаємо, що посол США відреагувала на масовану атаку РФ по Україні.

Раніше ми писали, що цієї ночі повітряна тривога в Україні тривала понад шість годин. 

Європейський союз
Україна
обстріли
Жозеп Боррель

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