Ракета "Калибр" в воздушном пространстве. Фото: google.com

В Украине ночью, 13 июля, "покраснело" большинство областей — объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза атаки ракет и беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Масштабная воздушная тревога ночью 13 июля

Обновлено 01:05. В Украине масштабная воздушная тревога. "Белыми" остаются Харьковская и Одесская области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:12. "Херсонская, Николаевская области — угроза применения врагом ударных БпЛА", — отметили Воздушные Силы

Источник: t.me/kpszsu

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