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В Украине масштабная воздушная тревога: угроза ракет и БПЛА

13 июля 2023 01:04
обновлено: 02:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Масштабная воздушная тревога ночью 13 июля
Ракета "Калибр" в воздушном пространстве. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине ночью, 13 июля, "покраснело" большинство областей — объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза атаки ракет и беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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Источник: t.me/kpszsu

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