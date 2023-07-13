Масштабная воздушная тревога ночью 13 июля

В Украине масштабная воздушная тревога: угроза ракет и БПЛА
13 июля 2023 01:04
обновлено: 02:02
Ракета "Калибр" в воздушном пространстве. Фото: google.com
В Украине ночью, 13 июля, "покраснело" большинство областей — объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза атаки ракет и беспилотников.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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