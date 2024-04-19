Воздушная тревога в Украине ночью 19 апреля

Запуск российских ракет. Фото иллюстративное: Flickr/Times Asi

Воздушная тревога ночью, 19 апреля, охватила все регионы. В воздушных силах предупреждают об угрозе ракетных ударов.

О направлениях движения вражеских ракет информирует телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ.

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По состоянию на 04:51 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: alerts.in.ua

Украинские военные сообщают о движении российских ракет в направлении Черкасской и Полтавской областей.

По состоянию на 04:56 — ракета летит в сторону Днепра.

По состоянию на 04:58 — ракеты летят на города Кременчуг и Миргород.

По состоянию на 04:59 — угроза ракетного удара в Одессе.

По состоянию на 05.03 воздушная тревога охватила все области Украины.

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: alerts.in.ua

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