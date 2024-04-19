Воздушная тревога в Украине ночью 19 апреля

В Украине масштабная воздушная тревога — угроза ударов ракетами и БПЛА
19 апреля 2024 05:14
обновлено: 05:15
Запуск российских ракет. Фото иллюстративное: Flickr/Times Asi
Воздушная тревога ночью, 19 апреля, охватила все регионы. В воздушных силах предупреждают об угрозе ракетных ударов.
О направлениях движения вражеских ракет информирует телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ.
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По состоянию на 04:51 карта воздушных тревог выглядит так.
Украинские военные сообщают о движении российских ракет в направлении Черкасской и Полтавской областей.
По состоянию на 04:56 — ракета летит в сторону Днепра.
По состоянию на 04:58 — ракеты летят на города Кременчуг и Миргород.
По состоянию на 04:59 — угроза ракетного удара в Одессе.
По состоянию на 05.03 воздушная тревога охватила все области Украины.
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