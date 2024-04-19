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В Украине масштабная воздушная тревога — угроза ударов ракетами и БПЛА

19 апреля 2024 05:14
обновлено: 05:15
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Воздушная тревога в Украине ночью 19 апреля
Запуск российских ракет. Фото иллюстративное: Flickr/Times Asi
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Воздушная тревога ночью, 19 апреля, охватила все регионы. В воздушных силах предупреждают об угрозе ракетных ударов.

О направлениях движения вражеских ракет информирует телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 19 апреля

По состоянию на 04:51 карта воздушных тревог выглядит так.

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Карта воздушных тревог в Украине. Фото: alerts.in.ua

Украинские военные сообщают о движении российских ракет в направлении Черкасской и Полтавской областей.

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По состоянию на 04:56 — ракета летит в сторону Днепра.

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По состоянию на 04:58 — ракеты летят на города Кременчуг и Миргород.

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По состоянию на 04:59 — угроза ракетного удара в Одессе.

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По состоянию на 05.03 воздушная тревога охватила все области Украины.

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Карта воздушных тревог в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется.

воздушная тревога
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