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В Украине масштабная воздушная тревога: угроза вражеских обстрелов

8 июля 2023 01:32
обновлено: 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога ночью 8 июля
Взлетающая ракета. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 8 июля, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза атаки вражеских ракет и беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога ночью 8 июля

Сообщается, что в Украине, 8 июля, после первой ночи в большинстве областей начала раздаваться воздушная тревога. Сообщается, что существует угроза применения врагом баллистического вооружения.

01:30:

01:48:

Кировоградская, Николаевская области — также угроза применения врагом ударных БпЛА!

Напомним, за последние сутки российские оккупационные войска атаковали территорию Украины иранскими ударными дронами типа "Shahed". Подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами Воздушных Сил ВС Украины 12 из 18 ударных БПЛА были уничтожены.

Кроме того, враг нанес ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Запорожья. Также нанес 42 авиационных удара, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, разрушена гражданская инфраструктура, пострадали мирные люди.

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