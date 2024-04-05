В Украине наступил критический момент — Ермак рассказал, что происходит на фронте

Руководитель офиса Президент Андрей Ермак. Фото: ОП

Глава Офиса Президент Андрей Ермак заявил, что сейчас в Украине наступил "критический момент". Наше государство нуждается в военной помощи от США и надеется, что это решение будет принято уже в этом месяце.

Об этом Ермак рассказал в интервью Politico.

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Ермак рассказал, что российский диктатор Владимир Путин готовит новую волну мобилизации и наступление оккупационных войск уже в конце мая - начале июня. Поэтому он призвал США как можно быстрее разблокировать военную помощь, чтобы Силы обороны могли дать достойный отпор врагу.

"Проблема для нас — во времени. Хочу подчеркнуть, что сейчас критический момент. Очень важно, чтобы пакет был одобрен в этом месяце. Я не верю, что кто-нибудь из представителей партии Рональда Рейгана покинет Украину", — отметил руководитель ОПУ.

Он подчеркнул, что пока у Украины нет этой помощи, это стоит ей тысячи жизней и чиновник надеется, что документ будет принят в этом месяце, потому что "Украина приближается к критическому моменту".

Подготовка россиян к новому наступлению

Ермак считает, что атаки захватчиков, которые подвергаются Украине последние три недели, — часть подготовки РФ к большому наступлению. По его словам, главная цель новых штурмов, скорее всего, — Харьков.

"Харьков подвергся особо жестоким обстрелам, а крупномасштабные российские атаки вывели из строя его электростанции", — пишет Politico.

Напомним, 28 марта Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о предстоящем наступлении российских захватчиков, которое ожидается в конце мая или начале июня.

Такую же информацию распространило издание The Economist и подчеркнуло, что Украине необходимо срочно мобилизовать больше людей и построить более надежную линию обороны.

Кроме того, военные эксперты отметили, что президент России не отказался от своей первоначальной цели захватить крупные города. Киев и Одесса до сих пор остаются целями Владимира Путина.