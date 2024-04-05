Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Украине наступил критический момент — Ермак рассказал, что происходит на фронте arrow

В Украине наступил критический момент — Ермак рассказал, что происходит на фронте

5 апреля 2024 13:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украине наступил критический момент — Ермак рассказал, что происходит на фронте
Руководитель офиса Президент Андрей Ермак. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Глава Офиса Президент Андрей Ермак заявил, что сейчас в Украине наступил "критический момент". Наше государство нуждается в военной помощи от США и надеется, что это решение будет принято уже в этом месяце.

Об этом Ермак рассказал в интервью Politico.

Читайте также:

Что обусловило "критический момент" в Украине

Ермак рассказал, что российский диктатор Владимир Путин готовит новую волну мобилизации и наступление оккупационных войск уже в конце мая - начале июня. Поэтому он призвал США как можно быстрее разблокировать военную помощь, чтобы Силы обороны могли дать достойный отпор врагу.

"Проблема для нас — во времени. Хочу подчеркнуть, что сейчас критический момент. Очень важно, чтобы пакет был одобрен в этом месяце. Я не верю, что кто-нибудь из представителей партии Рональда Рейгана покинет Украину", — отметил руководитель ОПУ.

Он подчеркнул, что пока у Украины нет этой помощи, это стоит ей тысячи жизней и чиновник надеется, что документ будет принят в этом месяце, потому что "Украина приближается к критическому моменту".

Подготовка россиян к новому наступлению

Ермак считает, что атаки захватчиков, которые подвергаются Украине последние три недели, — часть подготовки РФ к большому наступлению. По его словам, главная цель новых штурмов, скорее всего, — Харьков.

"Харьков подвергся особо жестоким обстрелам, а крупномасштабные российские атаки вывели из строя его электростанции", — пишет Politico.

Напомним, 28 марта Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о предстоящем наступлении российских захватчиков, которое ожидается в конце мая или начале июня.

Такую же информацию распространило издание The Economist и подчеркнуло, что Украине необходимо срочно мобилизовать больше людей и построить более надежную линию обороны.

Кроме того, военные эксперты отметили, что президент России не отказался от своей первоначальной цели захватить крупные города. Киев и Одесса до сих пор остаются целями Владимира Путина.

США
оружие
Андрей Ермак
военная помощь
война в Украине
фронт
наступление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым