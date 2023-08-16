Воздушная тревога ночью 16 августа: в каких областях угроза атаки беспилотников

Бойцы ВСУ ищут воздушные цели. Фото: Генштаб ВСУ

Ночью, 16 августа, российские оккупанты снова пытаются нанести удар по Украине. В ряде областей объявили воздушную тревогу. Есть угроза атаки беспилотников и баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога ночью 16 августа

Около часа ночи 16 августа в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Под враждебной угрозой оказались:

Днепропетровская,

Кировоградская,

Полтавская,

Запорожская,

Николаевская,

Херсонской области.

01:14:

Военные предупреждают жителей Херсонской и Николаевской областей об угрозе применения ударных дронов.

Также вражеские "Шахеды" двигаются в западном направлении.

Напомним, во вторник, 15 августа, в Украине прозвучала воздушная тревога. Была угроза ракетного удара из-за взлета российских Миг-31К. Они являются носителями сверхзвуковых ракет Х-47м2 "Кинжал".

Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банку.