Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Украине объявлена воздушная тревога: чем атакует враг arrow

В Украине объявлена воздушная тревога: чем атакует враг

16 августа 2023 01:05
обновлено: 01:19
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога ночью 16 августа: в каких областях угроза атаки беспилотников
Бойцы ВСУ ищут воздушные цели. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 16 августа, российские оккупанты снова пытаются нанести удар по Украине. В ряде областей объявили воздушную тревогу. Есть угроза атаки беспилотников и баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Воздушная тревога ночью 16 августа

Около часа ночи 16 августа в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Под враждебной угрозой оказались:

  • Днепропетровская,
  • Кировоградская,
  • Полтавская,
  • Запорожская,
  • Николаевская,
  • Херсонской области.

01:14:

Военные предупреждают жителей Херсонской и Николаевской областей об угрозе применения ударных дронов.

Также вражеские "Шахеды" двигаются в западном направлении.

Напомним, во вторник, 15 августа, в Украине прозвучала воздушная тревога. Была угроза ракетного удара из-за взлета российских Миг-31К. Они являются носителями сверхзвуковых ракет Х-47м2 "Кинжал".

Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банку.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Главные новости Украины 15 августа: утренний обстрел Украины и очереди на границе

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз