Воздушная тревога ночью 16 августа: в каких областях угроза атаки беспилотников

В Украине объявлена воздушная тревога: чем атакует враг
Ночью, 16 августа, российские оккупанты снова пытаются нанести удар по Украине. В ряде областей объявили воздушную тревогу. Есть угроза атаки беспилотников и баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога ночью 16 августа
Около часа ночи 16 августа в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.
Под враждебной угрозой оказались:
- Днепропетровская,
- Кировоградская,
- Полтавская,
- Запорожская,
- Николаевская,
- Херсонской области.
01:14:
Военные предупреждают жителей Херсонской и Николаевской областей об угрозе применения ударных дронов.
Также вражеские "Шахеды" двигаются в западном направлении.
Напомним, во вторник, 15 августа, в Украине прозвучала воздушная тревога. Была угроза ракетного удара из-за взлета российских Миг-31К. Они являются носителями сверхзвуковых ракет Х-47м2 "Кинжал".
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