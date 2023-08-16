Повітряна тривога вночі 16 серпня: в яких областях загроза атаки безпілотників

В Україні оголошена повітряна тривога: чим атакує ворог
Вночі, 16 серпня, російські окупанти знову намагаються завдати удару по Україні. У низці областей оголосили повітряну тривогу. Є загроза атаки безпілотників та балістики.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога вночі 16 серпня
Близько першої ночі 16 серпня у кількох областях України оголошено повітряну тривогу.
Під ворожою загрозою опинилися:
- Дніпропетровська,
- Кіровоградська,
- Полтавська,
- Запорізька
- Миколаївська
- Херсонська області.
01:14:
Військові попереджають жителів Херсонської та Миколаївської областей про загрозу застосування ударних дронів.
Також ворожі "Шахеди" рухаються у західному напрямку.
Нагадаємо, у вівторок, 15 серпня, в Україні прозвучала повітряна тривога. Була загроза ракетного удару через зліт російських Міг-31К. Вони є носіями надзвукових ракет Х-47м2 "Кинджал".
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