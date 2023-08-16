Повітряна тривога вночі 16 серпня: в яких областях загроза атаки безпілотників

Біійці ЗСУ шукають повітряні цілі. Фото: Генштаб ЗСУ

Вночі, 16 серпня, російські окупанти знову намагаються завдати удару по Україні. У низці областей оголосили повітряну тривогу. Є загроза атаки безпілотників та балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога вночі 16 серпня

Близько першої ночі 16 серпня у кількох областях України оголошено повітряну тривогу.

Під ворожою загрозою опинилися:

Дніпропетровська,

Кіровоградська,

Полтавська,

Запорізька

Миколаївська

Херсонська області.

01:14:

Військові попереджають жителів Херсонської та Миколаївської областей про загрозу застосування ударних дронів.

Також ворожі "Шахеди" рухаються у західному напрямку.

Нагадаємо, у вівторок, 15 серпня, в Україні прозвучала повітряна тривога. Була загроза ракетного удару через зліт російських Міг-31К. Вони є носіями надзвукових ракет Х-47м2 "Кинджал".

Додамо, що син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

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