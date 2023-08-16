Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Україні оголошена повітряна тривога: чим атакує ворог arrow

В Україні оголошена повітряна тривога: чим атакує ворог

16 серпня 2023 01:05
оновлено: 01:19
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога вночі 16 серпня: в яких областях загроза атаки безпілотників
Біійці ЗСУ шукають повітряні цілі. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 16 серпня, російські окупанти знову намагаються завдати удару по Україні. У низці областей оголосили повітряну тривогу. Є загроза атаки безпілотників та балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Повітряна тривога вночі 16 серпня

Близько першої ночі 16 серпня у кількох областях України оголошено повітряну тривогу.

Під ворожою загрозою опинилися:

  • Дніпропетровська,
  • Кіровоградська,
  • Полтавська,  
  • Запорізька
  • Миколаївська
  • Херсонська області.

01:14:

Військові попереджають жителів Херсонської та Миколаївської областей про загрозу застосування ударних дронів.

Також ворожі "Шахеди" рухаються у західному напрямку.

Нагадаємо, у вівторок, 15 серпня, в Україні прозвучала повітряна тривога. Була загроза ракетного удару через зліт російських Міг-31К. Вони є носіями надзвукових ракет Х-47м2 "Кинджал".

Додамо, що син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Головні новини України 15 серпня: ранковий обстріл України та черги на кордоні

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз