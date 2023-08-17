Воздушная тревога ночью 17 августа: в каких областях угроза баллистики

Воздушная тревога в Киеве. Фото: REUTERS

Ночью, 17 августа, РФ не покидает Украину в покое. В ряде областей объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждают, что есть угроза атаки беспилотников и баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога ночью 17 августа

После двух ночи 17 августа в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Напомним, ночью, 16 августа, российские оккупанты снова пытались нанести удар по Украине. В ряде областей объявили воздушную тревогу. Была угроза атаки беспилотников и баллистики.