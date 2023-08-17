Повітряна тривога вночі 17 серпня: в яких областях загроза балістики

В Україні оголошена повітряна тривога: по яких областях цілить ворог
17 серпня 2023 02:20
Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS
Вночі, 17серпня, РФ не полишає Україну у спокої. У низці областей оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають, що є загроза атаки безпілотників та балістики.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Читайте також:
Повітряна тривога вночі 17 серпня
Після другої ночі 17 серпня у кількох областях України оголошено повітряну тривогу.
Моніторингові канали повідомляють, що є загроза застосування ракет з балістичною траєкторією польоту.
Нагадаємо, вночі, 16 серпня, російські окупанти знову намагалися завдати удару по Україні. У низці областей оголосили повітряну тривогу. Була загроза атаки безпілотників та балістики.