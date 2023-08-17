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В Україні оголошена повітряна тривога: по яких областях цілить ворог

17 серпня 2023 02:20
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Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога вночі 17 серпня: в яких областях загроза балістики
Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 17серпня, РФ не полишає Україну у спокої. У низці областей оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають, що є загроза атаки безпілотників та балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога вночі 17 серпня

Після другої ночі 17 серпня у кількох областях України оголошено повітряну тривогу.

Моніторингові канали повідомляють, що є загроза застосування ракет з балістичною траєкторією польоту.

Нагадаємо, вночі, 16 серпня, російські окупанти знову намагалися завдати удару по Україні. У низці областей оголосили повітряну тривогу. Була загроза атаки безпілотників та балістики.

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