В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты врага

Ракета летит в небе. Фото: СНБО

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщили в воздушных силах в пятницу, 12 апреля.

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Предупреждение об опасности. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Военные предупреждают об опасности применения врагом баллистического вооружения.

Тревога была спровоцирована взлетом российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, расположенного в Нижегородской области России.

В Воздушных силах призывали мирных жителей находиться в укрытиях.

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

Напомним, в четверг, 11 апреля, российская армия атаковала управляемой авиабомбой город Константиновка Донецкой области. В результате этого обстрела две женщины получили ранения, а еще три человека погибли.

А минувшей ночью, 11 апреля, РФ нанесла по Украине очередной массированный удар, в результате которого повреждены энергообъекты в четырех областях.