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В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты врага

12 апреля 2024 19:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты врага
Ракета летит в небе. Фото: СНБО
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщили в воздушных силах в пятницу, 12 апреля.

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Предупреждение об опасности. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Военные предупреждают об опасности применения врагом баллистического вооружения.

Тревога была спровоцирована взлетом российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, расположенного в Нижегородской области России.

В Воздушных силах призывали мирных жителей находиться в укрытиях.

тревога в Украине
Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

Напомним, в четверг, 11 апреля, российская армия атаковала управляемой авиабомбой город Константиновка Донецкой области. В результате этого обстрела две женщины получили ранения, а еще три человека погибли.

А минувшей ночью, 11 апреля, РФ нанесла по Украине очередной массированный удар, в результате которого повреждены энергообъекты в четырех областях.

Украина
обстрелы
воздушная тревога
війна
ракетный удар
Воздушные Силы ВСУ

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