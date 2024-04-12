В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты врага
По всей Украине объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщили в воздушных силах в пятницу, 12 апреля.
Воздушная тревога в Украине
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Военные предупреждают об опасности применения врагом баллистического вооружения.
Тревога была спровоцирована взлетом российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, расположенного в Нижегородской области России.
В Воздушных силах призывали мирных жителей находиться в укрытиях.
Напомним, в четверг, 11 апреля, российская армия атаковала управляемой авиабомбой город Константиновка Донецкой области. В результате этого обстрела две женщины получили ранения, а еще три человека погибли.
А минувшей ночью, 11 апреля, РФ нанесла по Украине очередной массированный удар, в результате которого повреждены энергообъекты в четырех областях.
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