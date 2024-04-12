В Україні оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети ворога
По всій Україні оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомили у Повітряних силах в п'ятницю, 12 квітня.
Повітряна тривога в Україні
В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Військові попереджають про небезпеку застосування ворогом балістичного озброєння.
Тривога була спровокована злетом російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований у Нижньогородській області Росії.
В Повітряних силах закликали мирних мешканців перебувати в укриттях.
Нагадаємо, у четвер, 11 квітня, російська армія атакувала керованою авіабомбою місто Костянтинівка Донецької області. Внаслідок цього обстрілу дві жінки отримали поранення, а ще троє людей загинули.
А минулої ночі, 11 квітня, РФ нанесла по Україні черговий масований удар, унаслідок якого пошкоджено енергооб'єкти в чотирьох областях.
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