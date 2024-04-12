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В Україні оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети ворога

12 квітня 2024 19:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Україні оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети ворога
Ракета летить у небі. Фото: РНБО
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

По всій Україні оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомили у Повітряних силах в п'ятницю, 12 квітня.

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Попередження про небезпеку. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Військові попереджають про небезпеку застосування ворогом балістичного озброєння.

Тривога була спровокована злетом російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований у Нижньогородській області Росії.

В Повітряних силах закликали мирних мешканців перебувати в укриттях.

тривога в Україні
Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, у четвер, 11 квітня, російська армія атакувала керованою авіабомбою місто Костянтинівка Донецької області. Внаслідок цього обстрілу дві жінки отримали поранення, а ще троє людей загинули.

А минулої ночі, 11 квітня, РФ нанесла по Україні черговий масований удар, унаслідок якого пошкоджено енергооб'єкти в чотирьох областях.

Україна
обстріли
повітряна тривога
війна
ракетний удар
Повітряні Сили ЗСУ

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