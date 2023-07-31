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В Украине объявлена воздушная тревога: угроза применения баллистики

31 июля 2023 18:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине объявлена воздушная тревога: угроза применения баллистики
Запуск ракеты. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине раздается воздушная тревога. Есть опасность применения оккупантами баллистического вооружения.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — подчеркнули в сообщении.

Скриншот сообщения

Пока опасность для Донецкой, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Сумской областей.

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Карта воздушных тревог

Новость дополняется...

Напомним, представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что все вопросы усиления ПВО в определенных городах и местах проговариваются с высшим руководством государства. Будет больше средств — будет больше защиты. Сейчас Украина в ожидании 4 установок IRIS-T от Германии и двух дополнительных NASAMS.

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