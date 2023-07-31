В Україні оголошено повітряну тривогу: загроза застосування балістики

Запуск ракети. Фото: Reuters

В Україні лунає повітряна тривога. Є загроза застосування російськими окупантами балістичного озброєння.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", — наголосили у повідомленні.

Скриншот допису

Наразі небезпека для Донецької, Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Сумської областей.

Мапа повітряних тривог

Новина доповнюється...

Нагадаємо, речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що всі питання підсилення ППО у певних містах та місцях проговорюються із вищим керівництвом держави. Буде більше засобів — буде більше захисту. Наразі Україна в очікуванні 4 установок IRIS-T від Німеччини та двох додаткових NASAMS.