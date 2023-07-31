В Україні оголошено повітряну тривогу: загроза застосування балістики
В Україні лунає повітряна тривога. Є загроза застосування російськими окупантами балістичного озброєння.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", — наголосили у повідомленні.
Наразі небезпека для Донецької, Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Сумської областей.
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Нагадаємо, речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що всі питання підсилення ППО у певних містах та місцях проговорюються із вищим керівництвом держави. Буде більше засобів — буде більше захисту. Наразі Україна в очікуванні 4 установок IRIS-T від Німеччини та двох додаткових NASAMS.