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В Україні оголошено повітряну тривогу: загроза застосування балістики

31 липня 2023 18:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні оголошено повітряну тривогу: загроза застосування балістики
Запуск ракети. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні лунає повітряна тривога. Є загроза застосування російськими окупантами балістичного озброєння.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", — наголосили у повідомленні.

Скриншот допису

Наразі небезпека для Донецької, Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Сумської областей. 

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Мапа повітряних тривог

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Нагадаємо, речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що всі питання підсилення ППО у певних містах та місцях проговорюються із вищим керівництвом держави. Буде більше засобів — буде більше захисту. Наразі Україна в очікуванні 4 установок IRIS-T від Німеччини та двох додаткових NASAMS.

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