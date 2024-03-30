В Украине объявлена воздушная тревога 30 марта

В Украине объявлена воздушная тревога — в какой опасности находятся регионы
Воздушная тревога объявлена в Украине в субботу, 30 марта. Для ряда восточных, центральных и южных областей существует угроза баллистического поражения.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине 30 марта
Утром 30 марта почти в половине украинских областей раздается сигнал воздушной тревоги. Россия в который раз пытается нанести удар по государству. В ВС ВСУ указывают, что сейчас для регионов существует угроза баллистического поражения.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Полтавской;
- Кировоградской;
- Херсонской;
- Николаевской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Днепропетровской;
- Харьковской.
"Внимание! Полтавская, Кировоградская, Херсонская, Николаевская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская области — угроза применения баллистического вооружения!" — говорится в сообщении.
Напомним, ночью 30 марта враг выпустил 12 ударных беспилотников типа Shahed-136/131 по Украине. Силам ПВО удалось сбить девять воздушных целей.
Также мы писали, что в эту ночь враг хотел попасть по энергетической инфраструктуре в южных областях.
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