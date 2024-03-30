В Украине объявлена воздушная тревога 30 марта

Ракета РФ в небе. Иллюстративное фото: AP

Воздушная тревога объявлена в Украине в субботу, 30 марта. Для ряда восточных, центральных и южных областей существует угроза баллистического поражения.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 30 марта

Утром 30 марта почти в половине украинских областей раздается сигнал воздушной тревоги. Россия в который раз пытается нанести удар по государству. В ВС ВСУ указывают, что сейчас для регионов существует угроза баллистического поражения.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Полтавской;

Кировоградской;

Херсонской;

Николаевской;

Донецкой;

Запорожской;

Днепропетровской;

Харьковской.

Карта воздушных тревог 30 марта

"Внимание! Полтавская, Кировоградская, Херсонская, Николаевская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская области — угроза применения баллистического вооружения!" — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ВС ВСУ

Напомним, ночью 30 марта враг выпустил 12 ударных беспилотников типа Shahed-136/131 по Украине. Силам ПВО удалось сбить девять воздушных целей.

Также мы писали, что в эту ночь враг хотел попасть по энергетической инфраструктуре в южных областях.