В Україні оголошено повітряну тривогу 30 березня

В Україні оголошену повітряну тривогу — в якій небезпеці перебувають регіони
Повітряна тривога оголошена в Україні в суботу, 30 березня. Для низки східних, центральних та південних областей існує загроза балістичного ураження.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні 30 березня
Вранці 30 березня майже в половині українських областей лунає сигнал повітряної тривоги. Росія вкотре намагається завдати удару по державі. У ПС ЗСУ вказують, що наразі для регіонів існує загроза балістичного ураження.
Наразі повітряна тривога оголошена у наступних областях:
- Полтавській;
- Кіровоградській;
- Херсонській;
- Миколаївській;
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Дніпропетровській;
- Харківській.
"Увага! Полтавська, Кіровоградська, Херсонська, Миколаївська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області — загроза застосування балістичного озброєння!" — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі 30 березня, ворог випустив 12 ударних безпілотників типу Shahed-136/131 по Україні. Силам ППО вдалося збити дев'ять повітряних цілей.
Також ми писали, що цієї ночі ворог хотів поцілити по енергетичній інфраструктурі в південних областях.
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