Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Україні оголошену повітряну тривогу — в якій небезпеці перебувають регіони arrow

В Україні оголошену повітряну тривогу — в якій небезпеці перебувають регіони

30 березня 2024 08:18
оновлено: 08:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні оголошено повітряну тривогу 30 березня
Ракета РФ в небі. Ілюстративне фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Повітряна тривога оголошена в Україні в суботу, 30 березня. Для низки східних, центральних та південних областей існує загроза балістичного ураження.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 30 березня

Вранці 30 березня майже в половині українських областей лунає сигнал повітряної тривоги. Росія вкотре намагається завдати удару по державі. У ПС ЗСУ вказують, що наразі для регіонів існує загроза балістичного ураження.

Наразі повітряна тривога оголошена у наступних областях:

  • Полтавській;
  • Кіровоградській;
  • Херсонській;
  • Миколаївській;
  • Донецькій;
  • Запорізькій;
  • Дніпропетровській;
  • Харківській.
Мапа повіряних тривог 30 березня
Мапа повітряних тривог 30 березня

"Увага! Полтавська, Кіровоградська, Херсонська, Миколаївська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області — загроза застосування балістичного озброєння!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Нагадаємо, вночі 30 березня, ворог випустив 12 ударних безпілотників типу Shahed-136/131 по Україні. Силам ППО вдалося збити дев'ять повітряних цілей.

Також ми писали, що цієї ночі ворог хотів поцілити по енергетичній інфраструктурі в південних областях.

війна
вибух
росіяни
Україна
обстріли
повітряна тривога
ракети
небезпека
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом