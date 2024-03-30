В Україні оголошено повітряну тривогу 30 березня

Ракета РФ в небі. Ілюстративне фото: AP

Повітряна тривога оголошена в Україні в суботу, 30 березня. Для низки східних, центральних та південних областей існує загроза балістичного ураження.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні 30 березня

Вранці 30 березня майже в половині українських областей лунає сигнал повітряної тривоги. Росія вкотре намагається завдати удару по державі. У ПС ЗСУ вказують, що наразі для регіонів існує загроза балістичного ураження.

Наразі повітряна тривога оголошена у наступних областях:

Полтавській;

Кіровоградській;

Херсонській;

Миколаївській;

Донецькій;

Запорізькій;

Дніпропетровській;

Харківській.

Мапа повітряних тривог 30 березня

"Увага! Полтавська, Кіровоградська, Херсонська, Миколаївська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області — загроза застосування балістичного озброєння!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Нагадаємо, вночі 30 березня, ворог випустив 12 ударних безпілотників типу Shahed-136/131 по Україні. Силам ППО вдалося збити дев'ять повітряних цілей.

Також ми писали, що цієї ночі ворог хотів поцілити по енергетичній інфраструктурі в південних областях.