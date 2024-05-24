В Украине 24 мая объявлена воздушная тревога

В Украине объявили воздушную тревогу
В Украине в пятницу, 24 мая, была объявлена воздушная тревога. Граждан предупреждают о ракетной опасности.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
Воздушная тревога 24 мая
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", — говорится в сообщении.
Также мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" предупредил украинцев о взлете российского истребителя Су-34 в городе Ахтубинск РФ. Поэтому на юге Украины добавляется угроза пусков управляемых авиационных ракет.
По состоянию на 13.40 воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Ранее в Генштабе заявили, что россияне имеют частичный успех на Купянском направлении. Враг продвигается вблизи населенного пункта Ивановки.
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