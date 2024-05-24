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В Украине объявили воздушную тревогу

24 мая 2024 13:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине 24 мая объявлена воздушная тревога
Коллаж Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине в пятницу, 24 мая, была объявлена воздушная тревога. Граждан предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

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Воздушная тревога 24 мая

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Воздушных сил

Также мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" предупредил украинцев о взлете российского истребителя Су-34 в городе Ахтубинск РФ. Поэтому на юге Украины добавляется угроза пусков управляемых авиационных ракет.

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Скриншот поста "Николаевский Ванек"

По состоянию на 13.40 воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

тревога 24 мая
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Ранее в Генштабе заявили, что россияне имеют частичный успех на Купянском направлении. Враг продвигается вблизи населенного пункта Ивановки.

Также мы писали, что в результате ракетного удара россиян по Харькову была уничтожена типография. В городе есть погибшие и раненые, сожжено более 50 тыс. книг.

обстрелы
ПВО
воздушная тревога
ракеты
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война в Украине

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