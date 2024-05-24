В Украине 24 мая объявлена воздушная тревога

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В Украине в пятницу, 24 мая, была объявлена воздушная тревога. Граждан предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

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Воздушная тревога 24 мая

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Воздушных сил

Также мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" предупредил украинцев о взлете российского истребителя Су-34 в городе Ахтубинск РФ. Поэтому на юге Украины добавляется угроза пусков управляемых авиационных ракет.

Скриншот поста "Николаевский Ванек"

По состоянию на 13.40 воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Ранее в Генштабе заявили, что россияне имеют частичный успех на Купянском направлении. Враг продвигается вблизи населенного пункта Ивановки.

Также мы писали, что в результате ракетного удара россиян по Харькову была уничтожена типография. В городе есть погибшие и раненые, сожжено более 50 тыс. книг.