В Україні 24 травня оголошено повітряну тривогу

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В Україні у п'ятницю, 24 травня, оголосили повітряну тривогу. Громадян попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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Повітряна тривога 24 травня

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Також моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" попередив українців про зліт російського винищувача Су-34 у місті Ахтубинськ РФ. Через це на півдні України додається загроза пусків керованих авіаційних ракет.

Скриншот допису "Николаевский Ванек"

Станом на 13:40 повітряна тривога оголошена на всій території України.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Раніше у Генштабі заявили, що росіяни мають частковий успіх на Куп'янському напрямку. Ворог просувається поблизу населеного пункту Іванівки.

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару росіян по Харкову була знищена друкарня. У місті є загиблі та поранені, спалено понад 50 тис. книг.