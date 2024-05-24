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В Україні оголосили повітряну тривогу

24 травня 2024 13:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні 24 травня оголошено повітряну тривогу
Колаж Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні у п'ятницю, 24 травня, оголосили повітряну тривогу. Громадян попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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Повітряна тривога 24 травня

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Повітряних сил

Також моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" попередив українців про зліт російського винищувача Су-34 у місті Ахтубинськ РФ. Через це на півдні України додається загроза пусків керованих авіаційних ракет.

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Скриншот допису "Николаевский Ванек"

Станом на 13:40 повітряна тривога оголошена на всій території України.

тривога 24 травня
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Раніше у Генштабі заявили, що росіяни мають частковий успіх на Куп'янському напрямку. Ворог просувається поблизу населеного пункту Іванівки.

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару росіян по Харкову була знищена друкарня. У місті є загиблі та поранені, спалено понад 50 тис. книг.

обстріли
ППО
повітряна тривога
ракети
небезпека
війна в Україні

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