В Украине объявили третью за сутки масштабную воздушную тревогу — какая опасность
Третью за день масштабную воздушную тревогу объявили по всей Украине в четверг, 25 апреля. Сейчас существует ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!" — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, оккупационная армия РФ обстреляла девять населенных пунктов Херсонской области и сам Херсон. В результате вражеской атаки три человека получили ранения, также есть значительные разрушения.
Также российские захватчики не перестают терроризировать Днепропетровщину. Ночью 25 апреля враг нанес несколько ударов по Никопольщине. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
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