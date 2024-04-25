В Украине объявили третью за сутки масштабную воздушную тревогу — какая опасность

Ракета в небе. Фото иллюстративное: Depositphotos

Третью за день масштабную воздушную тревогу объявили по всей Украине в четверг, 25 апреля. Сейчас существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!" — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, оккупационная армия РФ обстреляла девять населенных пунктов Херсонской области и сам Херсон. В результате вражеской атаки три человека получили ранения, также есть значительные разрушения.

Также российские захватчики не перестают терроризировать Днепропетровщину. Ночью 25 апреля враг нанес несколько ударов по Никопольщине. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.