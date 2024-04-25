В Україні оголосили третю за добу масштабну повітряну тривогу — яка небезпека
Третю за день масштабну повітряну тривогу оголосили по всій Україні в четвер, 25 квітня. Наразі існує ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!" — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, окупаційна армія РФ обстріляла дев'ять населених пунктів Херсонської області та сам Херсон. Внаслідок ворожої атаки троє осіб отримали поранення, також є значні руйнування.
Також російські загарбники не припиняють тероризувати Дніпропетровщину. Уночі 25 квітня ворог завдав декілька ударів по Нікопольщині. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.
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