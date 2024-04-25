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В Україні оголосили третю за добу масштабну повітряну тривогу — яка небезпека

25 квітня 2024 14:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні оголосили третю за добу масштабну повітряну тривогу — яка небезпека
Ракета у небі. Фото ілюстративне: Depositphotos
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Третю за день масштабну повітряну тривогу оголосили по всій Україні в четвер, 25 квітня. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!" — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, окупаційна армія РФ обстріляла дев'ять населених пунктів Херсонської області та сам Херсон. Внаслідок ворожої атаки троє осіб отримали поранення, також є значні руйнування.

Також російські загарбники не припиняють тероризувати Дніпропетровщину. Уночі 25 квітня ворог завдав декілька ударів по Нікопольщині. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. 

війна
Україна
обстріли
повітряна тривога
ракети

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